Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой после увольнения

Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии. В Кремле при этом заявляли, что его увольнение не имеет отношения к утрате доверия.