Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой после увольнения

Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии. В Кремле при этом заявляли, что его увольнение не имеет отношения к утрате доверия.

Источник: Газета.Ру

Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии. В Кремле при этом заявляли, что его увольнение не имеет отношения к утрате доверия.

Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта нашли мертвым через несколько часов после объявления о его увольнении, обстоятельства его кончины устанавливаются, сообщил Следственный комитет.

~Основная версия следствия — самоубийство~. Изначально сообщалось, что счеты с жизнью экс-глава Минтранса свел дома в подмосковном Мякинино. Затем в Следкоме уточнили, что тело Старовойта нашли в его автомобиле Tesla в Одинцовском округе. Telegram-канал Baza при этом утверждает, что Старовойт покончил с собой в нескольких метрах от машины, а его ~тело было найдено в кустах неподалеку~.

Экс-министра обнаружила мертвым его личная охрана, это произошло примерно в 15:00 мск. Смерть высокопоставленного чиновника подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с RTVI. При этом он отметил, что самоубийство произошло «достаточно давно».

В то же время Telegram-канал Mash утверждает, что еще утром 7 июля Роман Старовойт пришел на работу в Минтранс и даже провел совещание примерно в то же время, когда появилась информация о его отставке. По данным канала, после этого он со всеми попрощался и поехал домой.

Рядом с телом погибшего было найдено огнестрельное оружие, полученное в подарок от руководства МВД в 2023 году, пишет Mash. Старовойта наградили этим пистолетом за «содействие в выполнении задач».

«Приказ подписал министр МВД России Владимир Колокольцев, вручил пистолет начальник Управления МВД России по Курской области Виктор Косарев», — говорится в публикации.

Обнял на прощанье.

В последний раз Роман Старовойт общался с родными два дня назад, передает Baza со ссылкой на источники.

«5 июля мужчина приехал на соревнования к своей дочери в поникшем состоянии, пробыл там менее часа, обнял ее и уехал. Больше с родными он на связь не выходил», — говорится в публикации.

Автомобиль экс-министра Tesla Model X обнаружен на парковке, как следует из опубликованных видео, сейчас с ним проводятся следственные действия.

«Авто — 2018 года выпуска. Ради нее Старовойт установил одну из первых электрозарядок в Курской области — на Красной площади», — отмечает Mash.

Возможная причина.

Самоубийству Старовойта предшествовало увольнение по указу президента России Владимира Путина. Минтранс политик возглавил в мае 2024 года и успел проработать на посту чуть больше года.

Документ об отставке был опубликован на официальном портале правовой информации. В нем не указывалась конкретная причина увольнения. Политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что возможной причиной увольнения Старовойта стали проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял: эксперт допустил, что «могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции». В Кремле при этом заявили, что отставка министра не связана с утратой доверия.

Губернатором Курской области политик был в 2019—2024 годах. После его перехода в Минтранс врио главы региона стал Алексей Смирнов, который провел на посту меньше года, и в апреле 2025-го был обвинен в хищении более 1 млрд рублей из бюджетных средств, которые выделялись на оборонительные сооружения на границе с Украиной. Сейчас Смирнов и его заместитель Алексей Дедов арестованы.

По данным Telegram-канала SHOT, именно Смирнов дал показания против Старовойта, заявив, что действовал в том числе по указу своего начальника.

«Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата)», — говорится в публикации.

При этом Mash сообщает, что поводом для подозрений в отношении Старовойта стало его разрешение потратить 19 млрд рублей из бюджета при строительстве фортификации.

«Формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 млрд бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков», — говорится в публикации.

Эта же компания строила резиденцию Старовойта в Дурнево, в которой он жил, будучи губернатором. При этом показания против экс-губернатора якобы дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, которые сейчас находятся в СИЗО.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше