11 предприятий представили Казахстан на международной выставке в Екатеринбурге

Общая площадь экспозиции, как рассказали в Минпромышленности и строительства, составляет 50 тысяч квадратных метров. Организаторы ожидают участие более 47 тысяч уникальных посетителей из 60 стран, свыше 11 тысяч компаний и проведение более 100 мероприятий деловой программы. Среди участников — представители металлургии, машиностроения, легкой и химической промышленности, энергетики, цифровых технологий и других отраслей. В фокусе — международное сотрудничество, технологические партнерства и экспортная ориентация.