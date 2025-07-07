11 предприятий представили Казахстан на международной выставке в Екатеринбурге

Общая площадь экспозиции, как рассказали в Минпромышленности и строительства, составляет 50 тысяч квадратных метров. Организаторы ожидают участие более 47 тысяч уникальных посетителей из 60 стран, свыше 11 тысяч компаний и проведение более 100 мероприятий деловой программы. Среди участников — представители металлургии, машиностроения, легкой и химической промышленности, энергетики, цифровых технологий и других отраслей. В фокусе — международное сотрудничество, технологические партнерства и экспортная ориентация.
Казахстан традиционно принимает участие в «ИННОПРОМ» и в этом году представил на выставке 11 предприятий обрабатывающей промышленности. Компании представляют разные регионы страны и демонстрируют потенциал казахстанского индустриального сектора в самых перспективных направлениях.
Одним из ключевых участников стала компания «Qarmet» — единственный крупный вертикально-интегрированный горно-металлургический комбинат страны, занимающийся добычей угля, железной руды, а также производством чугуна, стали и готовой стальной продукции. Карагандинский литейно-машиностроительный завод представил более 12 тысяч наименований продукции, востребованной в машиностроении, горно-металлургическом комплексе и нефтегазовом секторе.
Компания Railways Systems презентовала образцы подвижного состава и элементы верхнего строения железнодорожных путей. Еще одна компания — Бент — занимается производством железобетонных шпал различных типов, а также рельсовых скреплений, обеспечивая устойчивость железнодорожной инфраструктуры. Завод Tengri Tyres — первый в стране современный автоматизированный шинный завод — также стал частью национальной экспозиции, представив высокотехнологичную продукцию, произведённую по международным стандартам.
Среди участников — компания Silk Road Electronics, специализирующаяся на выпуске бытовой электроники. Это современное предприятие полного цикла, выпускающее телевизоры, стиральные машины и другую технику. Также в составе казахстанской делегации — производители кабельной продукции, алюминиевых профилей, архитектурного и технического стекла, а также брендовой одежды.
Участие Казахстана в «ИННОПРОМ» направлено на укрепление экспортного потенциала страны, продвижение отечественной промышленности на международных рынках и установление новых деловых связей. Выставка предоставляет уникальную возможность для демонстрации достижений и обмена опытом с ведущими производителями мира. Она также способствует заключению контрактов, расширению географии поставок и внедрению передовых технологий в отечественное производство.
Выставка продлится до 10 июля. В рамках деловой программы запланированы отраслевые сессии, тематические круглые столы, переговоры между представителями бизнеса, институтов развития и госорганов. Участие в «ИННОПРОМ» укрепляет позицию Казахстана как активного участника глобальных индустриальных процессов и показывает готовность страны к открытым технологическим партнёрствам.