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В суде ТТУ требует более 94,3 млн рублей долга с автоперевозчика «СамараАвтоГаз»

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» подало иск в арбитражный суд Самарской области к ООО «СамараАвтоГаз» с требованием погасить задолженность в размере 94,3 миллиона рублей.

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» подало иск в арбитражный суд Самарской области к ООО «СамараАвтоГаз» с требованием погасить задолженность в размере 94,3 миллиона рублей.

Из указанной суммы 88,3 миллиона рублей — основной долг, ещё 5,9 миллиона — начисленные пени за нарушение условий обязательств.

Истец требует полного погашения задолженности через судебное взыскание, поскольку ответчик не исполнил своих обязательств в добровольном порядке. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Первоначальное предварительное заседание было назначено, но не состоялось из-за неявки представителя ООО «СамараАвтоГаз».

Новое заседание арбитражного суда назначено на 17 июля 2025 года, на нем будет рассматриваться вопрос о законности и обоснованности предъявленных требований.

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