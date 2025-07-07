В суде ТТУ требует более 94,3 млн рублей долга с автоперевозчика «СамараАвтоГаз»

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» подало иск в арбитражный суд Самарской области к ООО «СамараАвтоГаз» с требованием погасить задолженность в размере 94,3 миллиона рублей.
Из указанной суммы 88,3 миллиона рублей — основной долг, ещё 5,9 миллиона — начисленные пени за нарушение условий обязательств.
Истец требует полного погашения задолженности через судебное взыскание, поскольку ответчик не исполнил своих обязательств в добровольном порядке. Об этом сообщает ГТРК «Самара».
Первоначальное предварительное заседание было назначено, но не состоялось из-за неявки представителя ООО «СамараАвтоГаз».
Новое заседание арбитражного суда назначено на 17 июля 2025 года, на нем будет рассматриваться вопрос о законности и обоснованности предъявленных требований.
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