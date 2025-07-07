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Импортозамещение по-уральски: кыштымский завод получит 673 млн на компоненты для промышленных мельниц

ФРП выделит 673 млн рублей кыштымскому заводу на компоненты для мельниц.

Источник: правительство Челябинской области

Кыштымское предприятие «Стил Армор» получит льготный заем в 673 млн рублей от Фонда развития промышленности для расширения производства ключевых компонентов горно-обогатительного оборудования. Соглашение подписано 7 июля на выставке «ИННОПРОМ» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

— Средства пойдут на расширение производства компонентов для промышленных шаровых мельниц, которые используют в работе горно-обогатительные комбинаты, — пояснили в правительстве Челябинской области.

Завод в Кыштыме — единственный в России производитель хромомолибденовых футеровок (защитных стальных плит) для шаровых мельниц диаметром от 5 метров. Эти компоненты критически важны для дробления руды, их износ определяет эффективность работы ГОКов. Инвестиции направят на закупку российского оборудования. К 2025 году компания планирует занять 14% отечественного рынка, вытесняя поставки из Индии и Китая.

— Средства Фонда пойдут на приобретение отечественного производственного оборудования и помогут предприятию нарастить производственные мощности на 25%

рассказал Роман Петруца
директор Фонда развития промышленности

Губернатор Алексей Текслер отметил, что проект очень важен для всей горной отрасли. Он поможет предприятию не только нарастить производственные мощности, но и существенно продвинуться в направлении технологического суверенитета, снизив зависимость от импортных поставок.