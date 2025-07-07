Импортозамещение по-уральски: кыштымский завод получит 673 млн на компоненты для промышленных мельниц

Завод в Кыштыме — единственный в России производитель хромомолибденовых футеровок (защитных стальных плит) для шаровых мельниц диаметром от 5 метров. Эти компоненты критически важны для дробления руды, их износ определяет эффективность работы ГОКов. Инвестиции направят на закупку российского оборудования. К 2025 году компания планирует занять 14% отечественного рынка, вытесняя поставки из Индии и Китая.