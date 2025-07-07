Весенние засуха и заморозки — что будет с виноградом и вином в Крыму

«Только сейчас закончилось цветение и только сейчас виноградари начнут считать первые цифры по урожайности. Еще как минимум полтора месяца, и они могут повернуть ситуацию, как в одну, так и в другую сторону. Но, однозначно, и засуха, и заморозки окажут влияние. Вопрос только в размере, но раньше середины августа мы этот размер не узнаем», — говорит Месеняшин.