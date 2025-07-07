ЦБ: международные резервы РФ достигли исторического максимума

По данным Центрального банка России, на 1 июля международные резервы страны составили 688,731 миллиарда долларов, что на 8,352 миллиарда долларов (1,23%) превышает показатель на 1 июня, равный 680,379 миллиарда долларов.
Таким образом, российские резервы выросли на 79,663 млрд долларов, или на 13,1%, с уровня 609,068 млрд долларов на начало года.
Стоимость монетарного золота в резервах в июне также выросла на 508 млн долларов (на 0,2%) и составила 248,719 млрд долларов. При этом доля золота в общем объеме международных резервов снизилась — до 36,1%.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что экономика страны адаптировалась к изменениям внешних условий.
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