Америка создает стратегический резерв криптовалют: надо ли России следовать этому примеру

Стоит ли России создавать криптовалютный резерв? Предложения об этом уже звучали в Думе. Так, еще в декабре депутат Антон Ткачев направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением создать в России стратегический резерв биткоина, в котором отметил, что в условиях ограничений доступа страны к международным платежным системам криптовалюты становятся единственным инструментом международной торговли. Кроме того, в обращении отмечено, что биткоин показывает высокую прибыльность как актив, поэтому его покупка государством целесообразна. Не будем спорить с этими утверждениями. Просто еще раз перечислим аргументы против крипторезервов. У крипты низкая ликвидность, высокая волатильность, непонятная регуляция, техническое несовершенство, высокие киберриски. Аргументов против — больше. Именно поэтому Минфин сейчас не рассматривает крипту в качестве актива для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Центральный банк России придерживается такой же позиции. «Вопрос о создании в России национального резерва криптовалют на повестке не стоит», — заявил недавно исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп, обратив внимание, что в РФ нет значительного количества конфискованных криптоактивов, а их покупка сегодня не имеет финансовой привлекательности. Что ж, если и ЦБ РФ, традиционно скептически настроенный к цифровым активам, и Минфин, относящийся к цифровым активам положительно, однозначно не считают резерв криптовалют хорошей идеей, мы можем только согласиться с их мнением.