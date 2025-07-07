Индекс Мосбиржи рухнул почти на 2%, акции МТС — на 14%

Ранее Московская биржа уже вносила изменения в состав своих индексов, исключив в июне акции «Мечела» и «Селигдара» из расчетной базы индексов Мосбиржи и РТС по рекомендации Индексного комитета. В январе бумаги «Мечела» также были выведены из ряда индикаторов, связанных с ответственностью и устойчивым развитием. Такие корректировки состава индексов могут влиять на динамику торгов и интерес инвесторов к отдельным компаниям.