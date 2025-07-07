Минфин РФ: дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил ₽3,7 трлн

Дефицит федерального бюджета по итогам первых шести месяцев текущего года, преварительно, составил 3,7 трлн рублей (1,7% ВВП), следует из данных на сайте Минфина России.
«По итогам первого полугодия 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 694 млрд рублей», — говорится в документах.
Отмечается, что этот показатель на 3 091 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода 2024 года.
Согласно приведенной в материале таблице «Исполнение федерального бюджета за январь-июнь 2025 года», дефицит федерального бюджета по итогам периода январь-июнь составил 1,7%.
В министерстве пояснили, что такие показатели связаны с опережающим финансированием расходов в январе 2025 года и снижением поступлений нефтегазовых доходов. Однако это не скажется на исполнении целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, заверили в ведомстве.
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17,585 триллиона рублей (на 2,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2024 года). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом наблюдается устойчивая положительная динамика, указали в министерстве.
Объем расходов федерального бюджета по итогам шести месяцев 2025 года, предварительно, составил 21,278 трлн рублей, что выше уровня 2024 года на 20,2%. В ведомстве пояснили, что динамика исполнения расходов бюджета замедлилась с февраля после ускоренного финансирования расходов в январе, связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.
Напомним, в мае кабмин РФ внес в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2025 год. По прогнозам Минфина РФ, доходы бюджета РФ в текущем составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП (в принятом ранее законе о бюджете — 40,296 трлн рублей). Ожидается, что нефтегазовые доходы составят 8,317 трлн рублей (3,7% ВВП). А рост поступлений ненефтегазовых доходов планируется в размере 829,2 млрд рублей преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,8 трлн рублей (1,7% ВВП).