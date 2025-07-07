Минфин РФ: дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил ₽3,7 трлн

Напомним, в мае кабмин РФ внес в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2025 год. По прогнозам Минфина РФ, доходы бюджета РФ в текущем составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП (в принятом ранее законе о бюджете — 40,296 трлн рублей). Ожидается, что нефтегазовые доходы составят 8,317 трлн рублей (3,7% ВВП). А рост поступлений ненефтегазовых доходов планируется в размере 829,2 млрд рублей преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,8 трлн рублей (1,7% ВВП).