Масштабное снижение: В России некоторые китайские автобренды обновили свои прайс-листы

Аналогичная тенденция наблюдается и у других автопроизводителей. Многие бренды, такие как Haval, Geely, Jetour и Tank, также снизили цены на свои модели 2024−2025 годов. Размер скидок варьируется в зависимости от модели и комплектации, достигая у некоторых марок 600 тысяч рублей.