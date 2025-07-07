Масштабное снижение: В России некоторые китайские автобренды обновили свои прайс-листы

«Tiggo 8 Pro Max New. Цены на комплектации 24−25 года снизились на 130−380 тысяч рублей. Скидка на комплектации 2024 года в размере 130−200 тысяч рублей отменена», — ответил он в своём телеграм-канале.
Аналогичная тенденция наблюдается и у других автопроизводителей. Многие бренды, такие как Haval, Geely, Jetour и Tank, также снизили цены на свои модели 2024−2025 годов. Размер скидок варьируется в зависимости от модели и комплектации, достигая у некоторых марок 600 тысяч рублей.
При этом необычная ситуация произошла с Hongqi H5 Black Edition. Скидки стали больше на 160 тысяч, но цены тоже возросли. Также модели VGV U70 Pro и U75 Plus лишились части прежних скидок.
Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 28% в 2025 году. По словам эксперта, резкое падение спроса связано с перенасыщением рынка китайскими брендами, которые ранее поставлялись напрямую без должной дилерской сети и сервисной поддержки, что негативно сказалось на доверии потребителей.