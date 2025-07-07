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Трамп ввёл пошлины против товаров из Японии, Южной Кореи и ещё 12 стран

Все 14 государств получат уведомления непосредственно от президента США, заявили в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал документы о введении новых торговых пошлин противо товары из 14 стран, в числе которых Япония и Южная Корея. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на регулярном брифинге.

По её словам, соответствующие письма были направлены в Токио и Сеул.

«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию. Примерно ещё 12 стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента США», — рассказала она.

При этом Левитт не стала перечислять остальные 12 государств.

Ранее Трамп заявил, что оказывающие поддержку блоку БРИКС страны столкнутся с увеличением торговых пошлин на 10%.

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