Трамп ввёл пошлины против товаров из Японии, Южной Кореи и ещё 12 стран

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал документы о введении новых торговых пошлин противо товары из 14 стран, в числе которых Япония и Южная Корея. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на регулярном брифинге.
По её словам, соответствующие письма были направлены в Токио и Сеул.
«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию. Примерно ещё 12 стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента США», — рассказала она.
При этом Левитт не стала перечислять остальные 12 государств.
Ранее Трамп заявил, что оказывающие поддержку блоку БРИКС страны столкнутся с увеличением торговых пошлин на 10%.