Экономист Костиков: США пытаются ослабить Россию новым заградительными тарифами

В США снова заговорили о новых способах давления на Россию. Дональд Трамп намерен ввести заградительные тарифы для стран, которые покупают российские ресурсы. Основное давление придется на Китай и Индию, но и Россия будет вынуждена реагировать на ситуацию.
Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков отметил, что ведение пошли в 500% коснется стран, которые покупают у России нефть, газ, уран. В настоящий момент в Белом доме взгляды на ситуацию разнятся, некоторые сенаторы выступают против введения пошлин, но эту меру поддерживает глава США.
Потенциальные последствия для России включают серьезное давление на экспорт энергоресурсов.
Как отметил Игорь Костиков в беседе с ОТР, введение санкций может означать удар по торговым партнерам США, которые покупают до 70% российской нефти.
Подобные меры повысят риск эскалации глобальной торговой войны, повышение цен для потребителей по всему миру.
Тем временем, президент Бразилии уже пригрозил американскому лидеру ответными пошлинами на товары из США, пишет Lenta.ru.
Власти Казахстана также получили письмо из США с уведомлении о введении с 1 августа пошлины на импорт товаров из республики в размере 25%, пишет Российская газета.