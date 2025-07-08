Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 8 июля

В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 7 июля, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине во вторник, 8 июля. При этом ощутимее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.