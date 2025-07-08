Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 8 июля

Национальным банком скорректированы курсы валют на 8 июля 2025 года, вторник. В частности, курс евро и курс российского рубля стали легче, а курс доллара подрос в продолжение шестидневной рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 8 июля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9696 белорусского рубля, 1 евро — 3,4848 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7699 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 7 июля, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине во вторник, 8 июля. При этом ощутимее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0037 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0063 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0019 белрубля.
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