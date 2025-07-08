Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство безалкогольных напитков выросло в Хабаровском крае

Предприятия нарастили выпуск кваса и минеральной воды.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае увеличили выпуск безалкогольной продукции. За пять месяцев местные предприятия стали больше производить кваса, минеральной воды и сладких напитков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С января по май выпуск минеральной упакованной воды вырос на 2,9%, производство кваса — на 10,7%, других напитков — на 4%. Такие данные приводит краевой минсельхоз.

Сегодня в регионе работают 20 предприятий, выпускающих безалкогольную продукцию. В линейке — около 70 видов: от морсов и соков до газировок и витаминизированных напитков. Летом потребление традиционно растёт, что влияет и на объемы.

«Все чаще жители края отдают предпочтение местным производителям продуктов питания. Кроме того, с наступлением лета повышается потребность в прохладных напитках и воде. Стабильно каждый год в сезон в крае растет выпуск кваса», — рассказала начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Татьяна Горнастаева.

Узнаваемость продукции усиливают конкурсы, ярмарки и выставки. В 2025 году хабаровские компании получили медали на Всероссийском конкурсе качества «Росглаввода — Главная Вода России».

Поддержку региональному бизнесу также оказывает бренд «Сделано в Хабаровском крае». Сегодня им уже пользуются 26 предприятий. Еще около 20 проходят оформление. Знак получают производители мясной и кондитерской продукции, джемов, кофе и других товаров.