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В России супругам могут начать выдавать бесплатные земельные участки: подробнее

В ЛДПР хотят бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака.

Источник: Комсомольская правда

Партия ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого подготовила законодательную инициативу о предоставлении бесплатных земельных участков семейным парам, состоящим в браке более 10 лет и имеющим детей.

Проект закона, направленный на рассмотрение в кабмин, имеется в редакции ТАСС.

«Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей», — следует из текста пояснительной записки.

Согласно инициативе законодателей, выделяемые земли должны соответствовать ряду обязательных условий: наличие транспортной доступности, инженерных коммуникаций и расположение в пределах региона. Право собственности на участок будет оформляться в равных долях на всех членов семьи — обоих супругов и их детей.

Ранее KP.RU писал об инициативе депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду». Тогда авторы законопроекта предложили ввести гибкий рабочий график для многодетных родителей.

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