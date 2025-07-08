В России супругам могут начать выдавать бесплатные земельные участки: подробнее

Партия ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого подготовила законодательную инициативу о предоставлении бесплатных земельных участков семейным парам, состоящим в браке более 10 лет и имеющим детей.
Проект закона, направленный на рассмотрение в кабмин, имеется в редакции ТАСС.
«Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей», — следует из текста пояснительной записки.
Согласно инициативе законодателей, выделяемые земли должны соответствовать ряду обязательных условий: наличие транспортной доступности, инженерных коммуникаций и расположение в пределах региона. Право собственности на участок будет оформляться в равных долях на всех членов семьи — обоих супругов и их детей.
Ранее KP.RU писал об инициативе депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду». Тогда авторы законопроекта предложили ввести гибкий рабочий график для многодетных родителей.