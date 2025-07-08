Миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов

Перед списанием задолженности налогоплательщиков будут уведомлять через портал «Госуслуги» и личный кабинет на сайте ФНС. Граждане получат месяц на подачу возражений. Если ответ не поступит, средства автоматически спишут с банковских счетов должников или взыщут с помощью судебных приставов. В случае возникновения споров взыскание будет осуществляться через суд.