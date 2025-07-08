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Миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) вскоре сможет взыскивать долги с граждан без обращения в суд, сообщает издание «Известия».

Федеральная налоговая служба (ФНС) вскоре сможет взыскивать долги с граждан без обращения в суд, сообщает издание «Известия».

Перед списанием задолженности налогоплательщиков будут уведомлять через портал «Госуслуги» и личный кабинет на сайте ФНС. Граждане получат месяц на подачу возражений. Если ответ не поступит, средства автоматически спишут с банковских счетов должников или взыщут с помощью судебных приставов. В случае возникновения споров взыскание будет осуществляться через суд.

Законопроект, регулирующий новый порядок взыскания налоговых долгов, уже прошёл первое чтение в Госдуме и 7 июля был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности с поправками. Следующим этапом станет голосование во втором чтении.

Ожидается, что до 85% дел о взыскании налоговой задолженности физических лиц перейдут на внесудебный порядок, так как большинство должников не оспаривают требования ФНС. Такой подход позволит избежать длительных судебных разбирательств и сэкономить должникам примерно треть суммы долга.

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