Трамп продлил до 1 августа временную приостановку импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении до до 1 августа 2025 года временной приостановки действия повышенных импортных пошлин. Документ опубликовали на сайте Белого дома.
«Я решил, что необходимо и целесообразно продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12:01 по восточному времени (07:01 мск) 1 августа 2025 года», — отметил американский лидер, говорится в тексте.
В документе поясняется, что этот шаг сделан в соответствии с дополнительной информацией и рекомендациями ряда высокопоставленных должностных лиц, в том числе на основании данных о переговорах с торговыми партнерами США. Указ не распространяется на Китай.
Напомним, 7 июля в Белом доме сообщили, что Трамп ввёл новые торговые пошлины против товаров из 14 стран, включая Японию и Южную Корею. Остальные 12 государств в администрации США названы не были. Все страны, против которых решили ввести новые пошлины, получили соответствующие уведомления.