Россиянам рассказали, от чего зависит нормальная зарплата

Понятие «нормальной жизни» у каждого человека индивидуально, однако существуют определённые критерии, которые помогают определить необходимый для этого уровень дохода, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
В первую очередь следует учитывать обязательные расходы — на жильё, питание, транспорт, здоровье, коммунальные платежи, а также на досуг и отдых. Размер этих затрат значительно варьируется в зависимости от возраста, образа жизни, состава семьи, региона проживания и других факторов.
«Сумма, достаточная для студента, живущего в общежитии, будет явно недостаточной для взрослого человека с ипотекой. Жизнь в больших городах обходится дороже, чем в регионах, а у пенсионеров есть свои потребности, например, расходы на медицинское обслуживание», — отметила эксперт.
Кроме того, к обязательным расходам необходимо добавить средства на создание финансовой подушки безопасности, а также на накопления и инвестиции. В итоге получится желаемый чистый доход, заключила Мария Иваткина.