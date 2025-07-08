Россиянам рассказали, от чего зависит нормальная зарплата

«Сумма, достаточная для студента, живущего в общежитии, будет явно недостаточной для взрослого человека с ипотекой. Жизнь в больших городах обходится дороже, чем в регионах, а у пенсионеров есть свои потребности, например, расходы на медицинское обслуживание», — отметила эксперт.