«Иннопром» нацелился на индустриальный прорыв

В рамках трека «Международное сотрудничество» пройдет много мероприятий, в том числе «Промышленный диалог: Россия — Саудовская Аравия», который состоится 7 июля в 12:00 в зале 2.1. Также в первый день выставки запланировано совещание министров промышленности государств-членов ШОС (14:30, зал 3.9) при участии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В тот же день на сессии «Россия и Китай: умное производство — баланс спроса и предложения» (10:30, зал 3.8) представители обеих стран обсудят «стыковку» спроса и предложения в обрабатывающей промышленности, возможности упрощения процедур трансграничной торговли, налоговые льготы, техническое сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями. 8 июля в 9:30 в зале 3.8 пройдет круглый стол по вопросам российско-африканского промышленного сотрудничества, а в 10:30 в зале 3.4 Минпромторг РФ совместно с ВЭБ.РФ, коллегами из Египта и Таджикистана представят возможности российской промышленной зоны в Суэцком канале для экспортоориентированного бизнеса.