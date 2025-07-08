Как вычислить нормальную для вашей жизни зарплату: точные показатели от финансиста

Хотя представления о «нормальной жизни» индивидуальны, существуют финансовые показатели, позволяющие определить необходимый для этого уровень дохода. Об этом сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина в беседе с агентством «Прайм».
Она уточнила, что основу финансовых расчетов составляют обязательные траты на аренду, ипотеку, продукты, передвижение, лечение, коммунальные услуги и досуг, однако конечная цифра сильно отличается у разных людей из-за возрастных особенностей, привычек, состава семьи, географического расположения и прочих персональных параметров.
Иваткина подчеркнула, что к базовым расходам необходимо добавить средства для создания финансовой подушки безопасности, а также регулярные отчисления в сбережения и инвестиции — только так можно вывести чистый показатель желаемого дохода, обеспечивающего полноценное качество жизни.
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