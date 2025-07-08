Как вычислить нормальную для вашей жизни зарплату: точные показатели от финансиста

Иваткина подчеркнула, что к базовым расходам необходимо добавить средства для создания финансовой подушки безопасности, а также регулярные отчисления в сбережения и инвестиции — только так можно вывести чистый показатель желаемого дохода, обеспечивающего полноценное качество жизни.