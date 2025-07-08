Зарплаты в маркетплейсах Приморья выросли на 55%

«Развитие онлайн-торговли заметно меняет структуру спроса и уровень средних предлагаемых зарплат на рынке труда. Растет потребность как в рабочих специальностях — сортировщиках, грузчиках, водителях, так и в офисных сотрудниках — маркетологах и менеджерах, причем предложения по заработной плате для этих профессий также увеличиваются. Соискатели все чаще выбирают вакансии, связанные с логистикой и продажами: больше всего откликов поступает на должности менеджеров по работе с маркетплейсами (+71%), складских работников (+27%) и сортировщиков (+16%)», — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.