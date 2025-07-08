Зарплаты в маркетплейсах Приморья выросли на 55%

Эксперты Авито Работы (16+) проанализировали динамику объема вакансий и средних зарплатных предложений в сегменте маркетплейсов. Результаты показали, что в Приморье весной 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средние зарплатные предложения в этой сфере выросли на 55%. Значительнее всего — у грузчиков (+70%), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сервиса.
Наибольший рост средних предлагаемых зарплат — у грузчиков.
Средняя предлагаемая зарплата в инфраструктуре маркетплейсов за год выросла до 132 339 ₽/мес — это на 55% больше, чем весной 2024 года. Наибольший рост средних зарплатных предложений зафиксирован у грузчиков — на 70%. Этой весной за полный рабочий день им в среднем предлагали 130 116 ₽/мес. В обязанности грузчиков входит погрузка и разгрузка товаров, перемещение их по складу.
На втором месте по росту средних предлагаемых зарплат — курьеры. Для них этот показатель вырос на 16%, до 131 952 рублей ежемесячно.
«Сейчас в складской логистике особенно востребованы курьеры (водители, пешие, велокурьеры), кладовщики, водители, складские рабочие, диспетчеры, специалисты по управлению цепочками поставок. Среди квалифицированных кадров высок спрос на инженеров и технологов по автоматизации складов (нужны те, кто может внедрять инновации и оптимизировать процессы). Зарплаты в этих профессиях растут из-за дефицита кадров и увеличения объемов работы. Также компании ищут специалистов с опытом работы в новых логистических маршрутах и знаниями международных стандартов», — приводит статистику компании руководитель отдела массового подбора персонала СДЭ Виталина Бачерикова.
«Развитие онлайн-торговли заметно меняет структуру спроса и уровень средних предлагаемых зарплат на рынке труда. Растет потребность как в рабочих специальностях — сортировщиках, грузчиках, водителях, так и в офисных сотрудниках — маркетологах и менеджерах, причем предложения по заработной плате для этих профессий также увеличиваются. Соискатели все чаще выбирают вакансии, связанные с логистикой и продажами: больше всего откликов поступает на должности менеджеров по работе с маркетплейсами (+71%), складских работников (+27%) и сортировщиков (+16%)», — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.