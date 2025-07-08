В Соцфонде по Москве рассказали, как получить выплату пенсионных накоплений

Выплату из пенсионных накоплений можно оформить на пять лет раньше официального пенсионного возраста: с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также получать выплаты могут те, кто вышел на пенсию досрочно — например, работники вредных производств, педагоги, медики, представители некоторых творческих профессий и многодетные матери, отметили в пресс-службе.