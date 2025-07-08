В Соцфонде по Москве рассказали, как получить выплату пенсионных накоплений

Жители Москвы и Московской области, у которых пенсионные накопления формировались в Социальном фонде России, могут обратиться за их получением в региональное отделение фонда, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Социального фонда по Москве и области.
Выплату из пенсионных накоплений можно оформить на пять лет раньше официального пенсионного возраста: с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также получать выплаты могут те, кто вышел на пенсию досрочно — например, работники вредных производств, педагоги, медики, представители некоторых творческих профессий и многодетные матери, отметили в пресс-службе.
Средства пенсионных накоплений предоставляются в виде единовременной выплаты, срочной выплаты или накопительной пенсии — выбор зависит от размера накопленной суммы и способа ее формирования.
Единовременная выплата назначается, если расчетный размер пенсионных накоплений не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, который в 2025 году составляет 15 250 рублей. Максимальная сумма единовременной выплаты в этом году — 411 750 рублей. Если накопления превышают этот порог, то назначается накопительная пенсия. Срочные выплаты предусмотрены для участников программы государственного софинансирования пенсий и родителей, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, добавили в пресс-службе.
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