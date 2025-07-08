Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки

Согласно изменениям в закон «О защите прав потребителей», продавцам услуг запрещается использовать для списаний реквизиты банковских карт, которые клиент ранее удалил из аккаунта. Пользователи любых онлайн-сервисов — от кинотеатров до программ лояльности с ежемесячной оплатой — смогут запретить использование своих банковских данных после их удаления. При этом компании обязаны обеспечить такую возможность.