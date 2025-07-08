Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки

В России принят законопроект, запрещающий онлайн-сервисам автоматически списывать средства с банковских карт пользователей за подписки, если те удалили данные карты из личного кабинета. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на документ в своем распоряжении.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки 7 июля. Новый закон устанавливает чёткие правила списания периодических платежей при оплате услуг в интернете.
Согласно изменениям в закон «О защите прав потребителей», продавцам услуг запрещается использовать для списаний реквизиты банковских карт, которые клиент ранее удалил из аккаунта. Пользователи любых онлайн-сервисов — от кинотеатров до программ лояльности с ежемесячной оплатой — смогут запретить использование своих банковских данных после их удаления. При этом компании обязаны обеспечить такую возможность.
Эксперты отмечают, что закон также упростит процесс отказа от подписок: расторжение договоров и прекращение автоматических списаний будут строго регламентированы, что избавит потребителей от сложных процедур.