Жильцы одного из ЖК в Алматы боятся остаться без квартир

Как рассказала жительница Алматы Асель Медетова, в квартире она проживает уже шесть лет. Каждый месяц за арендное жилье женщина платит 100 тыс. тенге — по договору, половина суммы поступает в строительные компании, а оставшаяся часть в фонд проблемных кредитов, так как квартира находится в залоге.
Отмечается, что если погасить весь долг, жилье должны переоформить на нее, потому что квартира приобреталась по схеме аренды с последующим выкупом. Но теперь женщина опасается вносить полную сумму.
«У меня есть соседи, которые выплатили кредит два года назад. И все это время идут суды, но квартиру так и не оформили на имя покупателя. А если я сейчас закрою кредит, кто мне даст гарантию, что все будет оформлено в течение девяти месяцев, как указано в договоре?» — рассказала Асель Медетова.
Таких семей, которые полностью погасили долг, около 50. По их словам, застройщик ни одну из квартир не передал в собственность и внятных объяснений пока не дает. А те, кто купил жилье у третьих лиц, оказались в еще более тяжелом положении.
Сообщается, что они заплатили часть суммы прежним владельцам, остальную сумму — компании. В итоге внесли полную стоимость, и все равно так и не стали законными хозяевами.
Компания Ondiris Building возвела четыре ЖК, около тысячи семей проживают по договору аренды с последующим выкупом. Отмечается, что до 2023 года платежи делились поровну между застройщиком и фондом проблемных кредитов. Но, как утверждают жильцы, с прошлого года строительная компания перестала перечислять деньги в фонд.
Представитель компании уверяет, что поводов для беспокойства нет. Решить этот вопрос обещают в сентябре. Как пояснила представитель компании Анар Оспанова, основная причина — необходимость пересмотра порядка освобождения залогового имущества Ondiris Building и держателем залога.
В компании пообещали, что квартиры оформят на всех, кто выплатил долг. Тем временем в дело вмешались сотрудники полиции — по жалобам жильцов было возбуждено уголовное дело.