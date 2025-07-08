Жильцы одного из ЖК в Алматы боятся остаться без квартир

«У меня есть соседи, которые выплатили кредит два года назад. И все это время идут суды, но квартиру так и не оформили на имя покупателя. А если я сейчас закрою кредит, кто мне даст гарантию, что все будет оформлено в течение девяти месяцев, как указано в договоре?» — рассказала Асель Медетова.