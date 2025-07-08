Российско-Китайское ЭКСПО стартовало в Екатеринбурге

На экспозиции разместились более 300 китайских компаний из 18 провинций и городов. Площадь выставки составила 10 тысяч квадратных метров. В рамках ЭКСПО запланирован ряд тематических мероприятий. Они будут посвященны развитию двусторонних экономических и промышленно-технологических отношений. Центральным событием стало пленарное заседание Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.