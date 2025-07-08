Российско-Китайское ЭКСПО стартовало в Екатеринбурге

На площадке Екатеринбурга стартовало девятое Российско-Китайское ЭКСПО, ставшее ключевым мероприятием деловой повестки России и Китая. Участников и гостей поприветствовал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
— 75 лет назад Свердловск посетил Председатель ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун. Именно тогда был дан старт строительству новых предприятий на территории Китая в тесном сотрудничестве советских учёных и промышленников, — рассказал Василий Козлов.
На экспозиции разместились более 300 китайских компаний из 18 провинций и городов. Площадь выставки составила 10 тысяч квадратных метров. В рамках ЭКСПО запланирован ряд тематических мероприятий. Они будут посвященны развитию двусторонних экономических и промышленно-технологических отношений. Центральным событием стало пленарное заседание Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай уже 15 лет является крупнейшим торговым партнером России, а объем торговли достиг 244,8 миллиарда долларов в 2024 году.
Темой выставки в этом году стала «Российско-китайское практическое сотрудничество: стабильное движение в будущее», а регионом-партнером выступила провинция Шаньдун.