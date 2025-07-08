Россиянам напомнили о штрафах за незаконную вырубку деревьев на даче

В России планируется введение штрафных санкций за незаконную вырубку деревьев: от 3 до 4 тыс. рублей за простое нарушение и до 5 тыс. рублей, если при этом использовалась специальная техника. Об этом проинформировал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.