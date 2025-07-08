Россиянам напомнили о штрафах за незаконную вырубку деревьев на даче

В России планируется введение штрафных санкций за незаконную вырубку деревьев: от 3 до 4 тыс. рублей за простое нарушение и до 5 тыс. рублей, если при этом использовалась специальная техника. Об этом проинформировал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
«Вырубка деревьев на собственном участке — сложный и строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе», — рассказал собеседник агентства.
Депутат уточнил, что не всякая вырубка требует официального согласования — в исключительных случаях, когда дерево признано аварийным или угрожает безопасности объектов (зданий, коммуникаций), его можно удалять без разрешения, но при обязательном наличии акта экспертной оценки, подтверждающего опасность.
При этом Колунов пояснил, что аналогичные нормы действуют для засохших или пораженных вредителями деревьев — их разрешено удалять без согласования. Также, по его словам, свободно можно вырубать насаждения, самостоятельно посаженные владельцем участка.
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