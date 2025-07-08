Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край возобновил экспорт сельди в Японию после долгого перерыва

Первая с начала 2025 года партия мороженой тихоокеанской сельди отправлена на внешний рынок.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае впервые с начала 2025 года возобновили экспорт тихоокеанской сельди — более 545 тонн рыбной продукции отправлены в Японию, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

5 июля в Морском пункте пропуска «Ванино» проведён ветеринарный контроль партии мороженой сельди, добытой и переработанной предприятием Хабаровского края. Рыбопродукция прошла все необходимые лабораторные исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу.

Экспортный ветеринарный сертификат формы 5i оформлен без нарушений, что подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности страны-импортёра.

Возобновление поставок на международный рынок — важный шаг для рыбной отрасли региона, который позволит расширить экспортный потенциал и поддержать производителей.