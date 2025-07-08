Хабаровский край возобновил экспорт сельди в Японию после долгого перерыва

В Хабаровском крае впервые с начала 2025 года возобновили экспорт тихоокеанской сельди — более 545 тонн рыбной продукции отправлены в Японию, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
5 июля в Морском пункте пропуска «Ванино» проведён ветеринарный контроль партии мороженой сельди, добытой и переработанной предприятием Хабаровского края. Рыбопродукция прошла все необходимые лабораторные исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу.
Экспортный ветеринарный сертификат формы 5i оформлен без нарушений, что подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности страны-импортёра.
Возобновление поставок на международный рынок — важный шаг для рыбной отрасли региона, который позволит расширить экспортный потенциал и поддержать производителей.