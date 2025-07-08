Челябинская область вошла в ТОП-5 регионов по числу торгов квартирами должников

В рамках исполнительного производства залоговые ипотечные квартиры передаются на торги. Процесс исполнительного производства может занимать от полугода до нескольких лет, ему предшествует судебная стадия, которая также может длиться не один год. Цена квартиры на первоначальных торгах устанавливается на основании решения суда о взыскании, на повторных — снижается на 15%.