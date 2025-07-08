Челябинская область вошла в ТОП-5 регионов по числу торгов квартирами должников

Анализ открытых данных ГИС «Торги» провели аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».
По их подсчетам, в январе-июне 2025 года завершились успешно 1090 торгов. Совокупная стоимость реализованной жилой недвижимости в процессе торгов выросла на 16% по сравнению с начальной, кредиторы вернули 3,43 млрд рублей.
В среднем стоимость одного жилого помещения по стране на торгах достигла 3,15 млн рублей при выставленной на торги за 2,72 млн рублей.
Наибольшее количество торгов состоялось в Москве (72), Московской области (51), Санкт-Петербурге, Свердловской и Челябинской областях (по 47 реализованных объектов).
«Количество торгов снижается в том числе и по причине диалога. Должники и кредиторы начинают общаться, находят компромисс, решают проблему, не доводя до торгов, итог которых предсказать невозможно. После несостоявшихся повторных торгов объекты недвижимости оформляются в собственность залогового кредитора и поступают в прямую продажу. В условиях низкого спроса кредиторы вынуждены накапливать на своих балансах недвижимость, которую не удалось быстро продать», — говорится в сообщении.
В рамках исполнительного производства залоговые ипотечные квартиры передаются на торги. Процесс исполнительного производства может занимать от полугода до нескольких лет, ему предшествует судебная стадия, которая также может длиться не один год. Цена квартиры на первоначальных торгах устанавливается на основании решения суда о взыскании, на повторных — снижается на 15%.