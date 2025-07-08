Омская мэрия подсчитала эффективность выделенных полос

В июне этого года сотрудники мэрии проверили эффективность работы выделенной полосы для общественного транспорта, расположенной на Красном Пути, от Интернациональной до 2-й Дачной (городок Водников). Как стало известно порталу Om1 Омск, измерения проводились отдельно для утреннего и вечернего часа пик.
Утром транспорт по полосе проезжал этот участок в среднем за 7 минут, в то время как легковые авто на других полосах — в среднем за 10. Вечером дорога занимала 12 и 16 минут соответственно.
Таким образом, делают вывод в мэрии, выделенные полосы помогают общественному транспорту быстрее довозить омичей до цели и не отставать от расписания. При этом суммарная их протяжённость на городских улицах невелика: всего 9 километров.