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Омская мэрия подсчитала эффективность выделенных полос

Суммарная их длина — всего 9 километров.

Источник: Om1 Омск

В июне этого года сотрудники мэрии проверили эффективность работы выделенной полосы для общественного транспорта, расположенной на Красном Пути, от Интернациональной до 2-й Дачной (городок Водников). Как стало известно порталу Om1 Омск, измерения проводились отдельно для утреннего и вечернего часа пик.

Утром транспорт по полосе проезжал этот участок в среднем за 7 минут, в то время как легковые авто на других полосах — в среднем за 10. Вечером дорога занимала 12 и 16 минут соответственно.

Таким образом, делают вывод в мэрии, выделенные полосы помогают общественному транспорту быстрее довозить омичей до цели и не отставать от расписания. При этом суммарная их протяжённость на городских улицах невелика: всего 9 километров.