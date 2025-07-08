В Омске дан старт федеральной программе по ремонту коммуникаций

В октябре 2024 года прокуратура Омской области направила в городской совет отчёт, в котором указывалось, что только в Омске необходимо заменить тысячу километров труб. Износ сетей сейчас составляет более 68%. Необходимо ежегодно менять 3−5% сетей, чтобы ситуация не усугублялась. На ремонт всех коммуникаций требуется 7 миллиардов рублей. Благодаря участию в программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», Омск получит из федерального бюджета почти треть необходимой суммы.