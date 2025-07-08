В Омске дан старт федеральной программе по ремонту коммуникаций

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о старте федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Масштабный ремонт изношенных труб рассчитан на три года.
В этом году в рамках программы АО «Тепловая компания» планирует уложить не менее 60 километров трубопроводов. Дополнительно предусмотрен капремонт на средства самих ресурсников.
Участки ремонта определены для каждого округа. Все соглашения и контракты с подрядчиками уже подписаны, им перечисляются авансы на закупку необходимых материалов. Стальные трубы заменят на изделия с пенополиуретановой изоляцией, что позволит в разы увеличить срок службы коммуникаций.
Сейчас идёт подготовительные работы на Космическом проспекте и в микрорайоне Степной.
В октябре 2024 года прокуратура Омской области направила в городской совет отчёт, в котором указывалось, что только в Омске необходимо заменить тысячу километров труб. Износ сетей сейчас составляет более 68%. Необходимо ежегодно менять 3−5% сетей, чтобы ситуация не усугублялась. На ремонт всех коммуникаций требуется 7 миллиардов рублей. Благодаря участию в программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», Омск получит из федерального бюджета почти треть необходимой суммы.
Задачи мэрии: вести жёсткий контроль за целевым использованием этих средств и составить список адресов, где ремонт инфраструктуры необходим в первую очередь.
В 2025 году из федеральной казны перечислят 533,1 млн рублей. Ещё 1 млрд 372 млн рублей предусмотрены в бюджете на плановый период 2026−27 годов. Регион должен будет поучаствовать в софинансировании.