Миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов: кого затронет нововведение

В ноябре 2025 года в России начнут взыскивать налоговые долги с граждан без обращения в суд. Нововведение затронет тех, кто самостоятельно подает декларации о своих налоговых обязательствах. Решение о введении такой меры одобрила правительственная комиссия, а соответствующий документ попал в редакцию «Известий».
Как пояснил гендиректор одной из юридических компаний Юрий Мирзоев, налоговая служба сначала направит гражданину уведомление или требование об оплате долга. Если долг не будет погашен или гражданин не подаст возражение, инспекция вынесет решение о взыскании. Сначала деньги спишут с банковских счетов, а при их отсутствии приставы смогут изъять имущество должника.
Получить уведомление о решении можно будет через сайт ФНС, портал «Госуслуги» или заказным письмом. Если гражданин решит оспорить начисленный налог, налоговая служба обязана будет обратиться в суд.
Представители ФНС сообщили, что ежегодно в России рассматривается около 4,5 миллиона дел о взыскании налоговых долгов. В 99,9% случаев требования налоговой службы оказываются обоснованными, что позволяет перевести эти дела во внесудебный порядок.
Кроме того, с 1 июля 2025 года в России начался эксперимент по информированию граждан о долгах за жилищно-коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года. Постановление об этом опубликовано на портале правовых актов.