Миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов: кого затронет нововведение

Как пояснил гендиректор одной из юридических компаний Юрий Мирзоев, налоговая служба сначала направит гражданину уведомление или требование об оплате долга. Если долг не будет погашен или гражданин не подаст возражение, инспекция вынесет решение о взыскании. Сначала деньги спишут с банковских счетов, а при их отсутствии приставы смогут изъять имущество должника.