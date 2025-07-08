В Хабаровском крае учат востребованным профессиям бесплатно и быстро

В рамках национального проекта «Кадры для цифровой экономики» и региональной программы развития рынка труда в Хабаровском крае продолжается активная работа по повышению конкурентоспособности населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жители региона могут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям и повысить свои шансы на рынке труда.
«Комитет по труду и занятости населения правительства Хабаровского края продолжает реализацию государственной программы по развитию рынка труда и содействию занятости населения. В 2025 году планируется обучить не менее 700 безработных жителей края», — сообщила начальник отдела реализации и контроля за обеспечением государственных гарантий комитета по труду и занятости населения Ольга Федорчук.
Краевой центр занятости заключил 37 договоров с образовательными организациями по направлениям: водитель автобуса, водитель автомобиля категории «С», машинист бульдозера, лаборант химического анализа, повар, бухгалтер, оператор ЭВМ, специалист по охране труда и другие.
В 2025 году по направлению службы занятости обучение уже начали 257 человек, из них 88 завершили курсы, а 20 успешно трудоустроены.
Примером успешного переобучения стала история Анны Королёвой. Ранее она работала продавцом, но мечтала о стабильной работе. «Я очень рада, что не побоялась сменить профессию! Благодаря поддержке центра занятости населения я нашла не просто работу, а дело, которое мне по-настоящему нравится и где могу развиваться дальше», — рассказала Анна. Она прошла курсы менеджера по кадрам и теперь трудится в детской школе-интернате № 9.
Желающие получить новые знания и навыки могут обратиться в центры занятости по месту жительства для получения подробной информации и записи на курсы. Бесплатное обучение — реальный шанс изменить жизнь к лучшему.