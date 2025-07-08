В Хабаровском крае учат востребованным профессиям бесплатно и быстро

Примером успешного переобучения стала история Анны Королёвой. Ранее она работала продавцом, но мечтала о стабильной работе. «Я очень рада, что не побоялась сменить профессию! Благодаря поддержке центра занятости населения я нашла не просто работу, а дело, которое мне по-настоящему нравится и где могу развиваться дальше», — рассказала Анна. Она прошла курсы менеджера по кадрам и теперь трудится в детской школе-интернате № 9.