Четвёртый мост через Обь в Новосибирске планируют сдать до конца года

Об этом сообщает infopro54.ru.
Как сообщил генеральный директор «Сибирской концессионной компании» Сергей Юдин, после получения гранта в размере 2,8 миллиарда рублей число рабочих на объекте планируют увеличить с текущих 360 человек до 1000.
«Если средства поступят на следующей неделе, уже к концу июля на объекте будут работать 1000 человек», — отметил Юдин. Он добавил, что компания в 2024 году вложила в проект 2,3 миллиарда рублей собственных средств для продолжения строительства.
Полное завершение одной из развязок перенесено на 2026 год, однако, как подчеркнул руководитель компании, это не помешает открытию сквозного движения по мосту.
Проект реализуется с 2017 года компанией, входящей в ГК «ВИС». Первоначальная стоимость строительства составляла 26,277 миллиарда рублей с планами завершить объект к концу 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились, а бюджет вырос на 9 миллиардов рублей. В настоящее время открытие движения по мосту ожидается в декабре 2025 года.