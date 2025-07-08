Четвёртый мост через Обь в Новосибирске планируют сдать до конца года

Проект реализуется с 2017 года компанией, входящей в ГК «ВИС». Первоначальная стоимость строительства составляла 26,277 миллиарда рублей с планами завершить объект к концу 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились, а бюджет вырос на 9 миллиардов рублей. В настоящее время открытие движения по мосту ожидается в декабре 2025 года.