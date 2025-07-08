Достройка ЖК «Ленинградский» начнется до 1 сентября в Хабаровске

«Я понимаю, что все ждут свой дом, ждут свои квартиры. Сейчас выделяются деньги, и начинается процесс достройки. Параллельно на конкурсной основе идет выбор подрядной организации. У нас нет плана “Б”, у нас только один вариант — достроить дом в установленные сроки. Других вариантов просто нет, — подчеркнул Алексей Колеватых.