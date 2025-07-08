Достройка ЖК «Ленинградский» начнется до 1 сентября в Хабаровске

На встрече с обманутыми дольщиками исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края Алексей Колеватых сообщил о планах начать достройку проблемного ЖК «Ленинградский» до конца лета. 451 семья, ожидающая квартиры с 2019 года, наконец получит долгожданное жилье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Подрядчик выйдет на объект до 1 сентября 2025 года. На работы отводится 26 месяцев, но власти намерены сократить сроки. Бюджет достройки составит 2,3 миллиарда рублей из краевой казны. Часть конструкций (ограждения, парковка, окна) потребуют демонтажа и замены из-за длительного простоя.
«Я понимаю, что все ждут свой дом, ждут свои квартиры. Сейчас выделяются деньги, и начинается процесс достройки. Параллельно на конкурсной основе идет выбор подрядной организации. У нас нет плана “Б”, у нас только один вариант — достроить дом в установленные сроки. Других вариантов просто нет, — подчеркнул Алексей Колеватых.
Для обеспечения качества Алексей Колеватых предложил организовать народный контроль: совместные обходы квартир с дольщиками перед сдачей дома и оперативное устранение выявленных недочетов.