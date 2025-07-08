Какие специалисты больше всего получают на вахте в Иркутской области

В Иркутской области одно из крупнейших рекрутинговых агенств провело исследование кто получают больше на каких специальностях получают больше вахтовым методом. На первом месте по количеству предложений — разнорабочие (12% вакансий), за ними следуют водители (10%), машинисты (9%), сварщики, слесари и сантехники (по 5%). Также работодатели активно ищут токарей, электромонтажников, упаковщиков, комплектовщиков (по 4%), монтажников, инженеров ПТО, сметчиков и поваров (по 3%).
Доходы на вахте существенно превышают зарплаты в родных регионах. Наибольшая разница отмечена у слесарей — их заработок на вахте в среднем на 70 тысяч рублей выше. Электромонтажники получают на 61,7 тысячу рублей больше, повара — на 49,3 тысяч, сварщики — на 41 тысячу, разнорабочие — на 39,9 тысяч рублей. Меньше всего разница у машинистов — их вахтовая зарплата в среднем составляет 192 тысячи рублей, что всего на 6,6 тысяч выше, чем при работе по месту жительства.
Аналитики отмечают, что вахтовый метод работы продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых вариантов для специалистов рабочих профессий. При этом уровень дополнительного дохода варьируется в зависимости от конкретной специальности и региона трудоустройства.