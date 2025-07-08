Какие специалисты больше всего получают на вахте в Иркутской области

Доходы на вахте существенно превышают зарплаты в родных регионах. Наибольшая разница отмечена у слесарей — их заработок на вахте в среднем на 70 тысяч рублей выше. Электромонтажники получают на 61,7 тысячу рублей больше, повара — на 49,3 тысяч, сварщики — на 41 тысячу, разнорабочие — на 39,9 тысяч рублей. Меньше всего разница у машинистов — их вахтовая зарплата в среднем составляет 192 тысячи рублей, что всего на 6,6 тысяч выше, чем при работе по месту жительства.