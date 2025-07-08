В Казахстане отложили повышение тарифов на коммунальные услуги

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Правительство Казахстана рассмотрело итоги инфляции за шесть месяцев 2025 года.
Затронули на совещании и вопрос тарифов на коммунальные услуги. Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии — 16,1%, отметили в правительстве.
«В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки», — сообщил Кабмин.
Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции, подчеркнули на совещании.
В январе в Миннацэкономики заявили, что корректировка тарифов на комуслуги ожидается в каждом году, потому что тарифная программа рассчитана на семь лет. А правительство ограничит рост тарифов на уровне 20−30% в год.
В феврале объявляли о введении Единой квитанции для коммунальных услуг. Все платежи объединят в один документ. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить ее можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.