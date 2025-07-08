Ипотеку под 7% почти перестали выдавать в Казахстане

Жилищная программа «7−20−25» продолжает работать в 2025 году, однако далеко не всем казахстанцам удается принять в ней участие.
Как отмечает портал «Крыша», за первую половину текущего года было выдано всего 2 882 ипотечных займа — это на 2,5% меньше, чем было годом ранее.
Примечательно, что общая сумма выдач на этом фоне, наоборот, выросла — с 50,2 млрд до 50,5 млрд тенге, что говорит об увеличении средней суммы займа, которую оформляют казахстанцы.
Больше всего участников программы «7−20−25» живет в Астане. Здесь выдали 1 215 займов на 22,1 млрд тенге. Следом идет Алматы — 807 займов на 14,6 млрд тенге, а на третьем месте расположился Шымкент — 314 займов на 5,5 млрд тенге.
Меньше всего выдач было в областях Ұлытау (5), Кызылординской (3) и Жетісу (2).
Почему ипотеку «7−20−25» почти не выдают
Среди причин, по которым в Казахстане падает спрос на программу «7−20−25», можно выделить отсутствие подходящего жилья.
Цены на недвижимость в стране растут, а условия программы остаются неизменны с момента запуска — от 15 до 25 млн тенге в зависимости от региона. Из-за этого участникам бывает сложно найти квартиру, которая продается за такую цену, особенно в крупных городах.
Другая причина кроется в ограниченном финансировании. Сейчас ипотеку по программе выдают 7 банков, и в год им выделяют всего 100 млрд тенге на всех (по 25 млрд тенге в квартал), а хватает этой суммы примерно на 6 тыс. займов.
Помимо всего прочего, по программе можно приобрести только первичное жилье у застройщика, которое уже введено в эксплуатацию. Найти квартиру за 15−25 млн тенге, которую еще никто не успел выкупить, бывает почти невозможно.
Между тем, как видно, части граждан все-таки удается получить льготную ипотеку по программе «7−20−25», а значит, стоит напомнить о ее условиях:
- ставка — 7%;
- первоначальный взнос — от 20%;
- срок займа — до 25 лет;
- участвовать в программе можно один раз;
- у заемщика не должно быть собственного жилья минимум 18 месяцев, за исключением комнат в общежитиях площадью менее 15 «квадратов» на каждого члена семьи и аварийного жилья;
максимальная сумма займа:
- 25 млн тенге — в Астане, Алматы и пригородах, а также в Актау, Атырау и Шымкенте;
- 20 млн тенге — в Караганде и Туркестане;
- 15 млн тенге — в остальных регионах Казахстана
. Между тем отметим, что, помимо жилищной программы «7−20−25», в Казахстане действует и множество других льготных ипотек.