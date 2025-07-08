Евросоюз разорится в результате выплаты России компенсации за использование её замороженных активов, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что РФ всегда требовала вернуть ей украденные средства.
«Думаю, это также подразумевает и проценты, которые продолжают начисляться всё это время. ЕС очень активно изымали эти проценты, а некоторые правительства могли взять ещё больше, в том числе часть самих активов», — сказал эксперт в своём видеоблоге.
Меркурис также отметил, количество российских денежных средств, присвоенных Западом, сейчас превышает возможные выплаты по процентам. Он предупредил, что расплачиваться за недальновидность лидеров стран ЕС придётся населению этих государств.
Напомним, 26 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов процесс укрепления региональных финансовых институтов на мировой арене только ускорится. Он напомнил, что значительная часть валютных резервов РФ заморожена в западных банках.