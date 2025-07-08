В Башкирии планируют довести турпоток в республику до трех млн человек

По его словам, «наша задача — довести турпоток до трех млн человек». По данным Росстата, в прошлом году Башкирия приняла более двух миллионов туристов, сообщает СобкорУфа.
Увеличение числа туристов власти региона связывают с развитием существующей инфраструктуры. В регионе активно строят новые гостиничные комплексы и привлекательные туристические объекты.
По мнению главы региона, «для нашей страны в части внутреннего туризма сложилась уникальная возможность», так как «в силу понятных причин» россияне «особо не выезжают» за рубеж. Поэтому главное, чем сейчас занимаются в области туризма — развитие инфраструктуры путешествий: создание мест размещения, туристических услуг, «чтобы люди смогли посмотреть уникальные природные объекты».
По словам Радия Хабирова, туристический бренд Башкирии нельзя охарактеризовать одним словом: «это и экологический туризм, и этнотуризм, и гастрономия» и, «конечно же, медицина: наши санатории — в числе лучших в стране», и студенческий туризм.
— Поэтому всё достаточно многообразно, — резюмировал глава республики.
В прошлом году в Башкирии открыли новые туристические локации, которые сразу стали популярными. В геопарке «Торатау — “Этнокомплекс”, в геопарке “Янган-Тау” — историко-мемориальный комплекс “Салауат ере”, в Чишминском районе — Визит-центр “Турахан”.
В республике работают более 600 гостиниц и санаториев, 120 глэмпингов, из них круглогодичных — 101. Кроме того, в этом году россияне стали чаще приезжать в Башкирию на выходные. Согласно исследованию сервиса «Туту», спрос на поездки выходного дня в республику по сравнению с прошлым годом вырос на 60 процентов.