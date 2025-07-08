В Башкирии планируют довести турпоток в республику до трех млн человек

В республике работают более 600 гостиниц и санаториев, 120 глэмпингов, из них круглогодичных — 101. Кроме того, в этом году россияне стали чаще приезжать в Башкирию на выходные. Согласно исследованию сервиса «Туту», спрос на поездки выходного дня в республику по сравнению с прошлым годом вырос на 60 процентов.