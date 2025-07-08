Самара заняла 50 место из 100 в рейтинге городов России по зарплатам

Согласно свежим данным, Самара расположилась на 50-й строчке в общероссийском перечне городов по заработным платам. В исследовании участвовали 100 населенных пунктов страны.
Основным показателем для нашего города стала сфера информационных технологий и телекоммуникаций. Специалисты этих направлений здесь получают в среднем около 100 000 рублей ежемесячно, сообщает РИА Новости.
Города-лидеры.
Первое место досталось Южно-Сахалинску, где работники горнодобывающей промышленности зарабатывают порядка 445 000 рублей. Столица заняла вторую позицию с показателем 293 000 рублей в финансовом секторе. Замыкает тройку Анадырь со строительной отраслью (282 000 рублей).
Аутсайдеры рейтинга.
Наименьшие доходы зафиксированы в Элисте — сотрудники государственных учреждений получают здесь около 54 000 рублей. Чуть лучше ситуация во Владикавказе (энергетический комплекс — 57 000 рублей) и Магасе (государственное управление — 61 000 рублей).
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