Беспрозванных: на заправках «Лукойла» вводят спеццены для калининградцев

В минувшую пятницу глава региона сообщал о переговорах с руководством компании на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же он рассказал, что цена для калининградцев на всех АЗС «Лукойла» будет снижена от 2 до 6,5 рублей на литр в зависимости от вида топлива.