На «Иннопроме» обсудили, как привлечь поколение «альфа» на заводы

Как отметил директор Фонда инвестиций и инноваций Оренбургской области Сергей Никифоров, сегодня для инвесторов в приоритете не только преференции, но и кадровый вопрос. А с приходом цифрового поколения он приобретает новое измерение. Подростки, по словам вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, буквально «рождаются со смартфоном в руке» и демонстрируют невероятную скорость усвоения информации. В цехах они уже предпочитают использовать мобильные приложения, рассказала гендиректор «ТМК Центр Бизнес-услуг» Ольга Корнева.