На «Иннопроме» обсудили, как привлечь поколение «альфа» на заводы

Высокие скорости обучения, цифровая среда и потребность в большой идее — именно такими характеристиками, по мнению экспертов, отличается поколение «альфа», родившееся после 2010 года. Как российским предприятиям адаптироваться под этих будущих сотрудников, обсудили участники панельной дискуссии «ФедералПресс» на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Как отметил директор Фонда инвестиций и инноваций Оренбургской области Сергей Никифоров, сегодня для инвесторов в приоритете не только преференции, но и кадровый вопрос. А с приходом цифрового поколения он приобретает новое измерение. Подростки, по словам вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, буквально «рождаются со смартфоном в руке» и демонстрируют невероятную скорость усвоения информации. В цехах они уже предпочитают использовать мобильные приложения, рассказала гендиректор «ТМК Центр Бизнес-услуг» Ольга Корнева.
По ее словам, чтобы удержать таких сотрудников, компании внедряют VR-обучение, развивают систему наставничества и создают выбор между цифровыми инструментами и живым общением. Однако трудности с офлайн-коммуникацией остаются: «клиповое мышление» мешает концентрации, а проекты без личного взаимодействия не приносят результата.
Отдельный вызов — мотивация. Многие подростки хотят работать не ради денег, а ради участия в значимых для страны проектах. Но бизнесу пока не всегда удается «продать» им эту идею. Глава комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко подчеркнула, что задача работодателей — показать молодежи, как конкретная работа влияет на будущее страны.
Замгендиректора «Диалог Регионы» Юлия Аблец добавила, что современным подросткам важны не «смузи», а уважение и осмысленная цель. Но базовые ценности, напомнил Сергей Никифоров, вроде заботы о семье и жилье для молодежи по-прежнему актуальны.
А Олег Чемезов подчеркнул роль личного примера в воспитании: чтобы поколение «альфа» разделяло ценности многодетности и ответственности, взрослые сами должны жить по этим принципам.