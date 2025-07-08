Минсельхозпрод установил предельные минимальные цены на реализуемые по внешнеторговым договорам товары

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси приняло постановление № 58 от 7 июля 2025 г. «Об установлении предельных минимальных цен». На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2025 г. № 69 «О регулировании цен (тарифов)» подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь постановляет установить предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, согласно приложению, говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 8 июля 2025 года. Договоры, заключенные до вступления в силу данного постановления и не прекратившие свое действие, подлежат приведению в соответствие с нормами принятого постановления, за исключением случаев, если оплата произведена в полном объеме либо произведена отгрузка товаров полностью или частично (в части оплаты фактически отгруженных товаров).