Минсельхозпрод установил предельные минимальные цены на реализуемые по внешнеторговым договорам товары

Постановление вступает в силу с 8 июля 2025 года. Договоры, заключенные до вступления в силу данного постановления и не прекратившие свое действие, подлежат приведению в соответствие с нормами принятого постановления, за исключением случаев, если оплата произведена в полном объеме либо произведена отгрузка товаров полностью или частично (в части оплаты фактически отгруженных товаров).