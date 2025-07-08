В Казахстане ужесточат требования к МФО при выдаче электронных кредитов

В частности, предусматривается введение следующих контрольных мер по установлению требований к МФО:
- по разработке внутреннего документа, определяющего процедуры по противодействию мошенничеству;
- по наличию антифрод-систем;
- перечислению беззалоговых потребительских микрокредитов, оформленных электронным способом, сумма которых превышает 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году), не ранее чем 24 часа с момента подписания договора о предоставлении микрокредита и после получения согласия заемщика на получение данного кредита;
- по «охлаждению» выдачи потребительских онлайн-микрокредитов в случае получения заемщиком в течение одного календарного дня нескольких микрокредитов, сумма которых в результате сложения превышает 150 МРП.
Поправки направлены на противодействие кредитному мошенничеству, а также на усиление антифрод-систем в микрофинансовом секторе.
Проект разработан в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», который глава государства подписал 30 июня 2025 года.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 июня 2025 года.