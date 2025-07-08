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В Казахстане ужесточат требования к МФО при выдаче электронных кредитов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, предусматривается введение следующих контрольных мер по установлению требований к МФО:

  • по разработке внутреннего документа, определяющего процедуры по противодействию мошенничеству;
  • по наличию антифрод-систем;
  • перечислению беззалоговых потребительских микрокредитов, оформленных электронным способом, сумма которых превышает 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году), не ранее чем 24 часа с момента подписания договора о предоставлении микрокредита и после получения согласия заемщика на получение данного кредита;
  • по «охлаждению» выдачи потребительских онлайн-микрокредитов в случае получения заемщиком в течение одного календарного дня нескольких микрокредитов, сумма которых в результате сложения превышает 150 МРП.

Поправки направлены на противодействие кредитному мошенничеству, а также на усиление антифрод-систем в микрофинансовом секторе.

Проект разработан в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», который глава государства подписал 30 июня 2025 года.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 июня 2025 года.