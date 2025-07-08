В Казахстане ужесточат требования к МФО при выдаче электронных кредитов

Проект разработан в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», который глава государства подписал 30 июня 2025 года.