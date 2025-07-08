ЕАЭС: современная диагностика станет доступнее

ТАШКЕНТ, 8 июля — Sputnik. Современная диагностика в странах ЕАЭС станет доступнее: в Союзе облегчили импорт современной медтехники, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, направленное на упрощение процедуры ввоза в Евразийский экономический союз высокотехнологичных медицинских устройств, в том числе современных систем магнитно-резонансной томографии», — говорится в сообщении.
Для этого расширили список полос радиочастот продукции, при ввозе которой на таможенную территорию ЕАЭС не требуется предоставление лицензии, заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра.
Таким образом, теперь аппараты МРТ и другие сложные устройства можно ввозить без лишней бумажной волокиты.
«Соответствующие системы имеют ряд преимуществ с точки зрения высокого качества визуализации, установки и эксплуатации. Их технические характеристики не приводят к возникновению электромагнитных помех», — пояснил директор Департамента таможенного тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Принятое решение позволит сократить финансовые и временные затраты организаций при ввозе указанных товаров, добавили в пресс-службе комиссии.
Документ вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.