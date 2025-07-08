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Предприятию «Крымавтодор» исполнилось 90 лет

Сотрудников поздравил Аксенов.

Источник: «Крымавтодор»

Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымавтодор» исполнилось 90 лет. Об этом сообщает «Крым 24».

Глава республики Сергей Аксенов поздравил сотрудников предприятия с юбилеем. Он поблагодарил коллектив организации за работу. По его словам, «Крымавтодор» трудится над повышением качества и эффективности.

«Техническое оснащение на хорошем уровне, но недостаточно пока для того, чтобы выполнять полное содержание всех дорог в Республике Крым. Но мы к этому движемся», — отметил Аксенов.

По его словам, у предприятия хорошее будущее. Руководитель региона добавил, что крымские дороги должны быть лучшими в нашей стране.

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