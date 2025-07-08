Минстрой Башкирии назвал планируемую стоимость 1 квадратного метра жилья

Минстрой Башкирии опубликовал проект приказа о средней рыночной стоимости «квадрата» жилья на III квартал 2025 года для расчета размера субсидий республиканским льготникам.
Льготы на получение субсидий на жильё имеют, согласно закону, многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Соответственно с методикой расчёта нормативов министерства строительства и ЖКХ РФ, в июле-сентябре предлагается выплачивать на 1 кв. метр — 115 862 ₽
Во II квартале показатель составлял 113 532 ₽, в I — 110 658 ₽