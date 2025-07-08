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Минстрой Башкирии назвал планируемую стоимость 1 квадратного метра жилья

Этот показатель используется для расчёта субсидий, выделяемых льготникам на приобретение жилья.

Источник: минЖКХ РБ

Минстрой Башкирии опубликовал проект приказа о средней рыночной стоимости «квадрата» жилья на III квартал 2025 года для расчета размера субсидий республиканским льготникам.

Льготы на получение субсидий на жильё имеют, согласно закону, многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Соответственно с методикой расчёта нормативов министерства строительства и ЖКХ РФ, в июле-сентябре предлагается выплачивать на 1 кв. метр — 115 862 ₽

Во II квартале показатель составлял 113 532 ₽, в I — 110 658 ₽