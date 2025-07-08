ПЗСП построит 16-этажку на месте института в районе КамГЭС

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) рассмотрела заявление АО «ПЗСП» об установлении на карте градостроительного зонирования территории, в границах которой предусматривается строительство многоквартирного жилого дома в районе КамГЭС — на ул. Таганрогской, 11.