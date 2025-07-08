Россияне назвали свои любимые места в квартире

Две ванные комнаты упрощают условия проживания в квартире только для 11% опрошенных. О своем кабинете или месте для уединения мечтает каждый пятый (21%). А чтобы не ругаться по пустякам, супругам важно, чтобы на территории жилого комплекса была площадка для выгула собак (20%), магазин в пешей доступности (10%) и собственное место для парковки (9%).