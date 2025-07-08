Россияне назвали свои любимые места в квартире

Россияне поделились с социологами, что делает их семейную жизнь в квартире более комфортной. Самым популярным ответом стал: «наличие большой кухни». По словам и мужчин, и женщин, просторное помещение для приготовления пищи значительно облегчает быт, а для некоторых становится самым популярным местом в квартире.
Две ванные комнаты упрощают условия проживания в квартире только для 11% опрошенных. О своем кабинете или месте для уединения мечтает каждый пятый (21%). А чтобы не ругаться по пустякам, супругам важно, чтобы на территории жилого комплекса была площадка для выгула собак (20%), магазин в пешей доступности (10%) и собственное место для парковки (9%).
Об этом говорится в исследовании «Девелопмент-Юг», проведенном среди 1200 семейных пар.
21% респондентов считают отличным способом сохранения брака наличие собственной недвижимости как таковой. Для них не так важно, сколько в квартире или в доме туалетов и спален.
Только каждый двадцатый полагает, что приобрести жилье можно и в ипотеку. Большинство считает, что обременение кредитом может вызвать разногласия, поэтому лучше брать недвижимость за накопленные деньги.
17% опрошенных уверены, что секрет счастливого брака — в наличии общих целей и планов. Столько же считают, что проведение совместного досуга и отпусков может значительно укрепить союз.
Небольшое количество россиян (7%) полагают, что наличие двух и более детей сделает их союз крепче. Примечательно, что большая часть респондентов проголосовала за ответ «только любовь и уважение». Именно эти факторы помогают паре стать более счастливой и прожить долгую благополучную жизнь вместе.