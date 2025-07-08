Экспорт российского угля упал до минимума за 9 месяцев

«По итогам июня Россия экспортировала из портов 2,23 млн тонн коксующегося угля, что на 23% меньше, чем в мае текущего года, и на 35%, чем в июне прошлого года. Показатель стал минимальным с сентября прошлого года, когда было отгружено 2,33 млн тонн», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler.